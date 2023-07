Ha per capitale Copenaghen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Copenaghen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DANIMARCA

La Danimarca è un paese situato nella penisola scandinava, con Copenaghen come sua capitale. Con una popolazione di circa 6 milioni di persone, la Danimarca è conosciuta per essere uno dei paesi più felici al mondo, grazie alla sua alta qualità della vita e al benessere sociale. Il paese è famoso per il suo design moderno, i suoi castelli medievali, le sue belle spiagge e la sua affascinante architettura. Copenaghen, situata sulla costa orientale dell'isola di Zelanda, è una città cosmopolita e vivace, con i suoi canali pittoreschi, i caffè all'aperto, i negozi di moda e i ristoranti gourmet. È anche la casa della celebre statua della Sirenetta, uno dei simboli più iconici della città.

Altre risposte alla domanda : Ha per capitale Copenaghen : capitale; copenaghen; Abitano la capitale del Massachusetts; Quello degli USA con capitale Des Moines; capitale libanese; La capitale del Canton Ticino; Lo Stato asiatico con capitale Teheran; Nato a copenaghen ; Come copenaghen e Oslo; È il simbolo di copenaghen ; Si parla a copenaghen ; I confini di copenaghen ;

