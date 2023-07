Non hanno bisogno di mettersi a dieta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non hanno bisogno di mettersi a dieta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MAGRI

Significato/Curiosita : Non hanno bisogno di mettersi a dieta

Invece gli spostamenti quotidiani dei gorilla di pianura, che hanno una dieta più varia, sono più lunghi, da 0,5 a 1,2 chilometri. i gorilla sono animali poliginici:... Lucio magri (ferrara, 19 agosto 1932 – bellinzona, 28 novembre 2011) è stato un politico e saggista italiano. magri entra nel pci nel 1957, dopo un'esperienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Non hanno bisogno di mettersi a dieta : hanno; bisogno; mettersi; dieta; Che hanno l aspetto di una pregiata fibra tessile; Si danno titoli che non hanno ; Le hanno adulti e ragazzi; Le hanno leoni e pecore; hanno dieci tentacoli; Estremo bisogno ; Povero bisogno so; Presta la propria opera aiutando persone bisogno se; Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa; bisogno so d olio; Per un sovrano equivale a dimettersi ; Presenziare o intromettersi ; mettersi in mezzo come un ficcanaso; mettersi in fila; mettersi una finta capigliatura; Li butta giù chi sta a dieta ; La dieta degli animali destinati al macello; Si cerca di recuperarla con la dieta ; Può giovargli una dieta ; Trattamento o dieta che purifica l organismo;

Cerca altre Definizioni