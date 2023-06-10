Ha perso dei chili

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha perso dei chili' è 'Dimagrito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIMAGRITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha perso dei chili" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha perso dei chili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dimagrito? Quando una persona ha perso alcuni chili, si può dire che è dimagrito. Questo stato si verifica spesso a seguito di diete o esercizio fisico regolare, che portano a una riduzione del peso corporeo. Il termine indica un cambiamento visibile e misurabile nel corpo, riflettendo un miglioramento della forma fisica o un percorso di salute. La parola evidenzia un processo di perdita di peso che può essere volontario o involontario, a seconda delle circostanze.

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Ha perso dei chili nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Dimagrito

La definizione "Ha perso dei chili" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha perso dei chili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Dimagrito:

D Domodossola I Imola M Milano A Ancona G Genova R Roma I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha perso dei chili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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