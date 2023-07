I mariti delle figlie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mariti delle figlie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GENERI

Significato/Curiosità : I mariti delle figlie

I mariti delle figlie o generi sono gli uomini che sposano le figlie di una famiglia. Spesso, essi entrano a far parte della famiglia allargata, assumendo un ruolo importante nella vita familiare. I generi possono variare ampiamente in termini di personalità, interessi e caratteristiche. Alcuni possono essere tradizionali e rispettosi dei valori familiari, mentre altri possono essere più moderni e indipendenti. La dinamica tra i generi e i loro suoceri può essere complessa, influenzata da fattori culturali, sociali ed emotivi. Tuttavia, il legame tra i generi e le figlie può essere una fonte di supporto, affetto e crescita all'interno della famiglia.

Altre risposte alla domanda : I mariti delle figlie : mariti; delle; figlie; mariti meno miti; I mariti meno miti; Ordinò alle cinquanta figlie di uccidere i rispettivi mariti ; Città francese della Charente-mariti me; Jorge: scrisse Dona Flor e i suoi due mariti ; Sono inaccessibili quelli delle aquile; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; La piazza centrale delle città dell antica Grecia; Lo è la flora delle Alpi; Scienza della descrizione catalogazione delle opere letterarie; Cambiano figlie in famiglie; La madama dalle belle figlie d una nota filastrocca; La madama della filastrocca dalle… belle figlie ; La madama della filastrocca dalle... belle figlie ; Ordinò alle cinquanta figlie di uccidere i rispettivi mariti;

