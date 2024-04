La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una delle figlie di Agamennone. IFIGENIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Ifigenia (in greco antico: fea, Iphighéneia), o Ifianassa è un personaggio della mitologia greca, figlia primogenita di Agamennone e di Clitemnestra. La figura di Ifigenia è protagonista delle tragedie Ifigenia in Aulide e Ifigenia in Tauride di Euripide. Inoltre, un episodio della sua storia, riguardante precisamente il suo sacrificio in Aulide, fu descritto anche da Lucrezio, autore latino del I secolo a.C.

vittima ( citazioni) f sing (pl.: vittime)

(religione) animale destinato al sacrificio (religione) persona sacrificata come una vittima Ifigenia fu destinata come vittima per placare Nettuno' chi senza colpe soggiace a patimenti, come morte violenta, sventure, persecuzioni, soperchieria (spregiativo) persona ritenuta ipocrita o la cui innocenza viene messa in dubbio, talvolta anche senza motivo

Sillabazione

vìt | ti | ma

Pronuncia

IPA: /'vittima/

Etimologia / Derivazione

dal latino victima ovvero "vittima"

Citazione

Sinonimi

( senso figurato ) caduto, morto

caduto, morto ( senso figurato ) capro espiatorio, martire, oppresso, perseguitato

capro espiatorio, martire, oppresso, perseguitato (di religione) offerta, olocausto, sacrificando

offerta, olocausto, sacrificando ( per estensione ) scomparso, deceduto

scomparso, deceduto (scherzoso) zimbello, ludibrio, trastullo

Contrari

scampato, superstite

carnefice, oppressore, persecutore

(per estensione) sopravvissuto

Parole derivate

vittimismo, vittimista, vittimistico, vittimizzare, vittimizzazione

