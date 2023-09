Tale da rompere i timpani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale da rompere i timpani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ASSORDANTE

Significato/Curiosita : Tale da rompere i timpani

Utilizzò addirittura un solo timpano da batteria. la cosa più particolare del suo set, però, erano i bongo nel primo periodo e timpani sinfonici successivamente... Vincendo all'unanimità il premio tondelli per l'opera originale l'odore assordante del bianco in italia i suoi testi teatrali sono stati pubblicati da ubulibri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

