Artista lirica

In musica, il termine soprano indica sia la chiave musicale omonima, detta anche chiave di do, sia la più acuta delle voci (e il/la cantante che la possiede), sia un registro che può essere vocale o strumentale (ad esempio sassofono soprano).

L'etimologia della parola deriva dal latino superius (più alto), e denotava una pars più alta rispetto a una o più di un componimento polifonico vocale o strumentale.

L'accezione più comune del termine fa riferimento ai cantanti soprano. Questi possono essere solo donne adulte o bambini di entrambi i sessi (detti anche voci bianche). In passato cantarono come soprani anche i castrati.

L'estensione del repertorio per soprano (soprattutto nell'opera lirica) è di circa due ottave, dal do centrale al do sovracuto (do3 – do5), ma può variare ampiamente.

Il soprano può essere classificato come segue:

Soprano leggero, di coloratura o d'agilità (indicativamente, dal Re centrale al Fa sovracuto, Re 3 - Fa 5 ): voce a cui vengono affidati di solito repertori virtuosistici, che richiedono una voce leggera, agile.

Soprano lirico (dal Do centrale al Mi bemolle sovracuto, Do 3 - Mi 5 ); esegue parti solitamente cantabili ed espressive.

Soprano drammatico (dal La grave al Mi bemolle sovracuto, La 2 - Mi 5 ); voce spesso utilizzata, nel melodramma, per ruoli forti e drammatici.

Italiano

Aggettivo

soprano m

(antico) che è collocato sopra più in alto (senso figurato) migliore (musica) qualità di suono di alcuni strumenti sassofono soprano

Sostantivo

soprano ( approfondimento) m sing (pl.: soprani)

(canto) voce dal registro più acuto (canto) cantante lirica che è dotata dal registro di voce più acuto

Sillabazione

so | prà | no

Pronuncia

IPA: /so'prano/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare superanus, derivazione di super ossia "sopra"

Parole derivate

mezzosoprano, sopranista

Termini correlati