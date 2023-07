Così è anche detto l emissario di un potente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detto l emissario di un potente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LONGA MANUS

Significato/Curiosità : Così è anche detto l emissario di un potente

L'emissario di un potente, noto anche come "longa manus", è una figura incaricata di agire a nome di un individuo o di un'autorità di potere. Questo emissario ha il compito di portare avanti gli interessi e gli obiettivi del suo mandante, fungendo da intermediario e rappresentante nelle questioni di interesse. L'emissario può essere investito di poteri decisionali e può agire come portavoce ufficiale per negoziati, accordi o azioni che richiedono un grado di autorità o influenza. La sua presenza è spesso associata a una figura di grande potere o autorevolezza, e il suo ruolo può variare a seconda delle circostanze e degli scopi che deve raggiungere.

