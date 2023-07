L emissario del Garda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L emissario del Garda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MINCIO

Significato/Curiosita : L emissario del garda

Tiralli, c'ha nome benaco.» (dante alighieri, inferno, canto xx) il lago di garda o benaco (/be'nako/, localmente anche /'bnako/) è il maggiore lago italiano... (sarca-mincio). il mincio esce dal lago di garda presso peschiera e prende a scorrere prima tra le colline moreniche del garda fino a valeggio sul mincio, poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

