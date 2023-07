Contrassegnati a fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrassegnati a fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARCHIATI

Contrassegnati a fuoco o marchiati è un metodo di identificazione permanente in cui un marchio o un simbolo viene bruciato sulla pelle o su un oggetto per lasciare un'impronta indelebile. Questa pratica è stata utilizzata storicamente su animali per scopi di tracciabilità o proprietà. Tuttavia, l'uso di tale metodo sugli esseri umani è estremamente controverso e considerato una forma di tortura o violazione dei diritti umani. L'idea di marchiare le persone è spesso associata a pratiche oppressive o disumane, ed è considerata un'azione crudele e degradante. Oggi, i marchi a fuoco sono vietati nella maggior parte dei paesi ed è considerato un trattamento illegale e disumano.

