La camicia con le asole nelle punte del colletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La camicia con le asole nelle punte del colletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : BUTTON-DOWN

Significato/Curiosità : La camicia con le asole nelle punte del colletto

La camicia con le asole nelle punte del colletto, comunemente nota come "button-down", √® un capo di abbigliamento classico ed elegante. Questo stile di camicia √® caratterizzato da asole appositamente posizionate alle estremit√† del colletto, che possono essere allacciate con bottoni nascosti per mantenerlo in posizione. Questo design conferisce alla camicia un aspetto ordinato e formale. La camicia button-down √® spesso realizzata in cotone di alta qualit√† e pu√≤ essere indossata sia in contesti casual che formali. √ą un'icona di stile intramontabile, apprezzata per la sua versatilit√† e la sua capacit√† di abbinarsi a una vasta gamma di outfit.

Altre risposte alla domanda : La camicia con le asole nelle punte del colletto : camicia; asole; nelle; punte; colletto; Iconico indumento hipster: camicia ; Così è detta una camicia dal colletto minimale; Baby corta camicia da notte; Il baby corta camicia da notte; La camicia ... dell amo; Lo sono il topinambur e il girasole ; Attraversano le asole ; parasole nelle auto; Pianta come il girasole e il topinambur; C è quella al tornasole ; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; Confronta nelle sigle; Locale di svago nelle località termali; Non mancano nelle fattorie; Ripostiglio a pozzo presente nelle imbarcazioni; Piena di punte ; Ha i punte ggi 15 30 40; In una bussola a 16 punte sta subito sotto l est; L autore del romanzo Il cappello a tre punte ; punte ruoli dei calzolai; Duro come un colletto ; Così è detta una camicia dal colletto minimale; Ha il colletto e i polsini; Una particolare foggia di colletto rigido; Si deposita sul colletto della giacca;

Cerca altre Definizioni