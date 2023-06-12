Attraversano le asole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Attraversano le asole' è 'Bottoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attraversano le asole" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attraversano le asole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bottoni? I bottoni sono piccoli oggetti che si fissano ai vestiti passando attraverso le asole, creando un punto di chiusura e decorazione. Sono utili per mantenere le cose al loro posto, rendendo più pratico indossare e togliere i capi. La loro presenza permette di personalizzare l’aspetto di un abito e di adattarlo alle proprie preferenze. Vengono spesso usati anche come dettagli decorativi, rendendo i vestiti più eleganti o originali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attraversano le asole" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attraversano le asole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bottoni:

B Bologna O Otranto T Torino T Torino O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attraversano le asole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

