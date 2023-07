Antica caraffa con manico e beccuccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica caraffa con manico e beccuccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GUASTADA

Significato/Curiosità : Antica caraffa con manico e beccuccio

L'antica caraffa è un elegante recipiente con un manico e un beccuccio, che è stato danneggiato o usurato nel tempo. Nonostante le imperfezioni, mantiene il suo fascino e richiama un'epoca passata, con il suo design unico e la sua storia incisa nelle sue crepe. È un pezzo di antiquariato che evoca il fascino del passato e può essere considerato un oggetto prezioso e affascinante nonostante i segni del tempo.

