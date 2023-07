Una tenera creaturina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tenera creaturina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEONATO

Significato/Curiosita : Una tenera creaturina

Contratto a tritone per salvare ariel, trasformandolo poi in una minuscola creaturina per diventare lei la regina del mare. ma poi il principe eric la ucciderà... Seguito il neonato viene riportato in area parto dove rimane con la mamma per tutto il tempo del secondamento e del post-parto. l'aspetto del neonato è caratterizzato...