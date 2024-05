Tenera relazione amorosa

Sostantivo

Curiosità su: L'idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni, con spiccate caratteristiche soggettive. Il nome deriva dal greco antico ed, diminutivo di ed = immagine, e quindi quadretto o bozzetto. Fu usato per la prima volta, forse, dal grammatico Artemidoro di Tarso per definire i carmi scritti da Teocrito nel III secolo a.C. Una parte dei testi di Teocrito (ovvero i carmi I e III-XI) presenta un'ambientazione pastorale, che poi per estensione è stata considerata una caratteristica dell'idillio, o del "carme bucolico". Nella letteratura italiana, l'aggettivo "idillico" si usa per definire espressioni poetiche (per esempio nella poesia lirica di modello petrarchesco, nella Gerusalemme liberata o nella favola pastorale Aminta di Torquato Tasso) che presentano un'ambientazione naturale svolta in toni idealizzati, come mondo di pace e armonia contrapposto alla realtà. In epoca moderna sei poesie di Leopardi, composte negli anni 1819-21, vennero dall'autore stesso definite idilli come si vede chiaramente nei manoscritti; in seguito il critico De Sanctis attribuì lo stesso nome, preceduto dall'aggettivo "grandi", ai Canti composti negli anni 1829-31 nei quali riconobbe caratteri affini a quelli dei "primi" o "piccoli" idilli.

idillio ( approfondimento) m sing (pl.: idilli)

(letteratura) componimento di brevi dimensioni con spiccate caratteristiche soggettive (per estensione) (arte) qualunque dipinto agreste o pastorale (senso figurato) vita serena e tranquilla

Sillabazione

i | dìl | lio

Pronuncia

IPA: /i'dilljo/

Etimologia / Derivazione

dal latino idyllium che deriva dal greco antico ed cioè "quadretto, bozzetto"

Sinonimi

poemetto bucolico, poesia pastorale, egloga

vita tranquilla, vita serena, pace

amore, innamoramento

(per estensione) armonia

Contrari

dissidio, discordia

Parole derivate