Una tenera effusione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una tenera effusione' è 'Abbraccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBRACCIO

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Perché la soluzione è Abbraccio? Un abbraccio è un gesto di affetto che si manifesta attraverso una tenera effusione tra due persone. Questa manifestazione di calore e vicinanza può esprimere conforto, gioia o solidarietà, creando un momento di intimità e condivisione. L'abbraccio coinvolge tutto il corpo e talvolta anche le emozioni più profonde, diventando un linguaggio non verbale capace di trasmettere sentimenti sinceri e profondi. È un gesto che unisce le persone in modo spontaneo e autentico.

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Una tenera effusione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abbraccio

Per risolvere la definizione "Una tenera effusione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Abbraccio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una tenera effusione

Una tenera effusione Risposta: ABBRACCIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: A________

A________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

A Ancona B Bologna B Bologna R Roma A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

La soluzione 'Abbraccio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una tenera effusione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.