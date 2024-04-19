Una tenera effusione
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SOLUZIONE: ABBRACCIO
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Perché la soluzione è Abbraccio? Un abbraccio è un gesto di affetto che si manifesta attraverso una tenera effusione tra due persone. Questa manifestazione di calore e vicinanza può esprimere conforto, gioia o solidarietà, creando un momento di intimità e condivisione. L'abbraccio coinvolge tutto il corpo e talvolta anche le emozioni più profonde, diventando un linguaggio non verbale capace di trasmettere sentimenti sinceri e profondi. È un gesto che unisce le persone in modo spontaneo e autentico.
Una tenera effusione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Abbraccio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una tenera effusione
- Risposta: ABBRACCIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Abbraccio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una tenera effusione". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con tenera: Tenera formaggetta laziale
Con effusione: Effusione sdolcinata