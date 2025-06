Il più giovane paziente del pediatra nei cruciverba: la soluzione è Neonato

Home / Soluzioni Cruciverba / Il più giovane paziente del pediatra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il più giovane paziente del pediatra' è 'Neonato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEONATO

Curiosità e Significato di "Neonato"

Hai risolto il cruciverba con Neonato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Neonato.

Perché la soluzione è Neonato? Il termine neonato si riferisce a un bambino appena nato, generalmente nelle prime settimane di vita. È il momento in cui il piccolo si adatta al mondo esterno, richiedendo cure speciali e attenzioni particolari. La parola evidenzia l'età molto giovane di questi piccoli pazienti, spesso i più fragili e bisognosi di assistenza medica immediata. Questo termine rappresenta quindi il primo stadio della vita umana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È da poco tra i viviÈ veramente un uomo da pocoMangia solo latteIl fratello più giovaneIl più giovane dio grecoIl più giovane cavallo da corsa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Neonato

Se "Il più giovane paziente del pediatra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G O L E U G M L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUGLIELMO" GUGLIELMO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.