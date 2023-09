Riesce a farsi capire in gran parte del mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riesce a farsi capire in gran parte del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : POLIGLOTTA

Significato/Curiosita : Riesce a farsi capire in gran parte del mondo

Si convince a toglierla e poi gli fa capire che accetterà inviti anche da parte sua, se le proporrà di uscire. sully riesce a confessare a catherine che... Geschwind-galaburda cluster. can yaman è diventato poliglotta grazie al brano il super poliglotta dello zecchino d'oro 1996. federico ii di svevia (1194-1250)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

