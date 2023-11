La definizione e la soluzione di: La più popolosa parte del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La piu popolosa parte del mondo

Questa è una lista delle città più popolose del mondo, definita in base alle stime dell'organizzazione delle nazioni unite del 2018, alle stime dei censimenti... L'Asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente, a sua volta parte del supercontinente euroasiatico insieme ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

