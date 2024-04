La Soluzione ♚ Contenitori per bibite La definizione e la soluzione di 7 lettere: Contenitori per bibite. LATTINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Contenitori per bibite: La lattina è un contenitore a tenuta ermetica tipicamente non richiudibile che può essere costituito di diversi materiali metallici come alluminio o lamiera di ferro stagnata. La lamiera di ferro stagnata, detta anche latta, è stato il primo materiale utilizzato e da ciò deriva il nome italiano. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La lattina è un contenitore a tenuta ermetica tipicamente non richiudibile che può essere costituito di diversi materiali metallici come alluminio o lamiera di ferro stagnata. La lamiera di ferro stagnata, detta anche latta, è stato il primo materiale utilizzato e da ciò deriva il nome italiano. lattine f pl plurale di lattina durante la raccolta differenziata nei sacchi gialli semitrasparenti vanno inserite lattine e plastica Sillabazione lat | tì | ne Etimologia / Derivazione vedi lattina Sinonimi barattoli, bibite Altre Definizioni con lattine; contenitori; bibite; Comuni recipienti; Contenitori di cartone; Generici contenitori intrecciati in vimini; Bibite giallastre; Un pratico contenitore per bibite; Sigla per bibite vitaminiche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Contenitori per bibite

LATTINE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Contenitori per bibite' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.