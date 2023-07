Abbastanza risaputo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbastanza risaputo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOTO

Significato/Curiosita : Abbastanza risaputo

Maschi che femmine; in questo caso abbiamo a che fare con un fatto abbastanza risaputo, che venne osservato già nel settecento dallo studioso johann peter... Ferrovia noto-pachino noto marina – stazione ferroviaria della dismessa ferrovia noto-pachino aeroporto di noto – aeroporto regionale giapponese noto – cittadina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Abbastanza risaputo : abbastanza; risaputo; male = abbastanza bene; abbastanza belle; Han mangiato abbastanza ; abbastanza piacevole ma non eccellente; Pneumatico che non ha abbastanza aria all interno; Ovvio, risaputo ; Sminuzzato o risaputo ; Ripetuto più volte, risaputo ; Conosciuto, risaputo ; Ripetuto, più che risaputo ;

