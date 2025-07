Città siciliana ricca di edifici barocchi nei cruciverba: la soluzione è Noto

NOTO

Curiosità e Significato di Noto

La parola Noto è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Noto.

Perché la soluzione è Noto? Noto è una suggestiva città siciliana famosa per i suoi splendidi edifici barocchi, Patrimonio dell'umanità UNESCO. Il suo centro storico si caratterizza per chiese, palazzi e facciate ornate da dettagli elaborati, testimonianza dell’arte barocca che ha fiorito nel XVII secolo. Visitare Noto significa immergersi in un’atmosfera unica, dove storia e arte si incontrano in un paesaggio affascinante.

Come si scrive la soluzione Noto

Stai cercando la risposta alla definizione "Città siciliana ricca di edifici barocchi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I T P A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIATTO" PIATTO

