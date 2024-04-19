Abbastanza buono nei cruciverba: la soluzione è Discreto

Sara Verdi | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abbastanza buono' è 'Discreto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISCRETO

Curiosità e Significato di Discreto

Approfondisci la parola di 8 lettere Discreto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Discreto

Le 8 lettere della soluzione Discreto:
D Domodossola
I Imola
S Savona
C Como
R Roma
E Empoli
T Torino
O Otranto

