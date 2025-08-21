Un noto film con John Travolta

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un noto film con John Travolta' è 'Grease'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GREASE

Vuoi approfondire la risposta Grease? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Grease? Grease è un film molto amato con John Travolta e Olivia Newton-John, ambientato negli anni Cinquanta. La storia segue l’amicizia e l’amore tra Danny e Sandy, tra canzoni memorabili e scene iconiche. La pellicola cattura lo spirito di quell’epoca, con personaggi vivaci e un’atmosfera unica. È diventato un classico che ancora oggi fa sognare generazioni di spettatori. La sua energia rimane inconfondibile e coinvolgente.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Grease'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un noto film con John Travolta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grease

La soluzione associata alla definizione "Un noto film con John Travolta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grease'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un noto film con John Travolta
  • Risposta: GREASE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: G_____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

G Genova
R Roma
E Empoli
A Ancona
S Savona
E Empoli

La soluzione 'Grease' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un noto film con John Travolta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un celebre film con John Travolta e Olivia Newton John Famoso film con John Travolta Un film con John Travolta Noto fílm di Kubrick Con prega e ama in un noto libro e film 

Altre definizioni collegate

Con travolta: Un film con John Travolta 