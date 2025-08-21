Un noto film con John Travolta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un noto film con John Travolta' è 'Grease'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GREASE

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Perché la soluzione è Grease? Grease è un film molto amato con John Travolta e Olivia Newton-John, ambientato negli anni Cinquanta. La storia segue l’amicizia e l’amore tra Danny e Sandy, tra canzoni memorabili e scene iconiche. La pellicola cattura lo spirito di quell’epoca, con personaggi vivaci e un’atmosfera unica. È diventato un classico che ancora oggi fa sognare generazioni di spettatori. La sua energia rimane inconfondibile e coinvolgente.

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Un noto film con John Travolta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grease

La soluzione associata alla definizione "Un noto film con John Travolta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grease'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un noto film con John Travolta

Un noto film con John Travolta Risposta: GREASE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

G Genova R Roma E Empoli A Ancona S Savona E Empoli

La soluzione 'Grease' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un noto film con John Travolta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.