Un noto film con John Travolta
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SOLUZIONE: GREASE
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Perché la soluzione è Grease? Grease è un film molto amato con John Travolta e Olivia Newton-John, ambientato negli anni Cinquanta. La storia segue l’amicizia e l’amore tra Danny e Sandy, tra canzoni memorabili e scene iconiche. La pellicola cattura lo spirito di quell’epoca, con personaggi vivaci e un’atmosfera unica. È diventato un classico che ancora oggi fa sognare generazioni di spettatori. La sua energia rimane inconfondibile e coinvolgente.
Un noto film con John Travolta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Grease
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un noto film con John Travolta
- Risposta: GREASE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
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