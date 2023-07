Italiano che vive al confine con la Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Italiano che vive al confine con la Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GORIZIANO

Significato/Curiosita : Italiano che vive al confine con la slovenia

Coordinate: 46°n 15°e / 46°n 15°e46; 15 la slovenia, ufficialmente repubblica di slovenia (in sloveno republika slovenija, in ungherese szlovén köztársaság)... Wikipedia. il goriziano (ufficialmente in sloveno goriška statisticna regija, detto anche goriziano sloveno per distinguerlo dal goriziano italiano corrispondente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

