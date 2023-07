Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTELLA

Significato/Curiosita : Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura

Associato con carne d'agnello stufata o nei dessert. la "pelle del tofu" viene utilizzata spesso per avvolgere degli spuntini. il "tofu liofilizzato" ed il tofu... Alla pastella, altrimenti di color bianco. quanto si vorrà friggere viene infine immerso nella pastella e cotto in olio bollente. ^ ricetta pastella per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura : preparato; avvolgere; cibi; frittura; Orzo preparato per fare la birra; preparato per la cucitura definitiva; Cocktail preparato con succo d arancia e prosecco; Lo supera chi è preparato ; preparato cosmetico a base grassa; avvolgere con una striscia di tessuto; Ricoprire o avvolgere come un tessuto; Si usa per avvolgere oggetti; avvolgere più volte su se stesso; avvolgere un filo di lana in un ordinata spirale; Gusti dei cibi ; Non mangia cibi di origine animale; Marchio italiano specializzato in cibi esotici; Indica i cibi transgenici; La città di Alcibi ade; Peschereccio costiero da cui si nomina la frittura ; Dà nome a una frittura di pesce;

Cerca altre Definizioni