PONTE DELL ASINO

Curiosità e Significato di Ponte Dell Asino

Perché la soluzione è Ponte Dell Asino? Il Ponte dell’Asino è un’espressione che indica un test o una prova in cui chi è meno preparato finisce per cadere, come se attraversasse un ponte instabile. È un modo figurato per descrivere situazioni in cui le persone meno preparate sono quelle che rischiano di fallire o di essere scoperte. Un’immagine simpatica e memorabile per capire chi non è pronto a superare una sfida.

Come si scrive la soluzione Ponte Dell Asino

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

