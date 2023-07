Il Charles cui è intitolato un aeroporto parigino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Charles cui è intitolato un aeroporto parigino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEGAULLE

Significato/Curiosita : Il charles cui e intitolato un aeroporto parigino

Non meno che testimone, il popolo parigino gioca la propria rivoluzione. lo spirito di ribellione e d'indipendenza dei parigini viene di nuovo duramente... Gaulle made peace with the arabs and gave up the french claim to algeria. degaulle then began to mend fences with the arabs and the first victim of this new...