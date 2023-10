Un noto gioielliere parigino - Cruciverba

Maggio 1846 – losanna, 24 settembre 1920), è statoe orafo russo. divenne particolarmenteper le famose uova fabergé, prodotti d'alta gioielleria...

Cartier International SNC, o semplicemente Cartier, è un noto produttore di gioielli e orologi ed è una ramificazione della Compagnie Financière Richemont SA.

La Maison è nota per i numerosi pezzi in catalogo, tra i quali anche il famoso "Bestiary", una spilla a forma di pantera creata nel 1940 per Wallis Simpson e, inoltre, per il suo primo orologio da polso, creato nel 1904 per l'aviatore Santos-Dumont, ovvero il "Santos".