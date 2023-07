Specialità medica che cura la vescica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specialità medica che cura la vescica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UROLOGIA

Significato/Curiosita : Specialita medica che cura la vescica

L'eiaculazione retrograda è il fenomeno o, per estensione, la malattia in cui lo sperma viene eiaculato nella vescica urinaria. disfunzioni del sistema nervoso autonomo... Di o su urologia wikizionario contiene il lemma di dizionario «urologia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su urologia urologia, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

