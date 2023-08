La branca medica dell apparato locomotore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La branca medica dell apparato locomotore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORTOPEDIA

La branca medica dell apparato locomotore

L'ortopedia è una branca specialistica della chirurgia che si occupa dello studio e del trattamento delle patologie dell'apparato locomotore. essa, tradizionalmente... Immagini o altri file su ortopedia ortopedia, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) ortopedia, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

