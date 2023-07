Quello serbo circola a Belgrado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello serbo circola a Belgrado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DINARO

Significato/Curiosita : Quello serbo circola a belgrado

Bosniaco sarajevski atentat; in serbo-croato: , : “sarajevski atentat”) fu un omicidio politico compiuto a sarajevo, all'epoca facente parte... Serbo-montenegrina. il dinaro era normalmente diviso in 100 para, ad eccezione del dinaro jugoslavo riformato, dinaro jugoslavo di ottobre e del dinaro jugoslavo del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

