La Soluzione ♚ Una nativa di Belgrado La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una nativa di Belgrado. SERBA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una nativa di belgrado: Dal dischetto. nativo di belgrado, muove i primi passi nella scuola calcio altina zemun e in seguito transita nel vivaio dell'ofk belgrado, dove trascorre... La lingua serba o serbo (nome nativo: , srpski jezik o , srpski; IPA: [sr^pski]) è un idioma slavo riconosciuto come la lingua ufficiale di Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. Si tratta di una delle quattro varietà standardizzate della lingua serbo-croata: serbo, croato, bosniaco e montenegrino. Al 2022, è parlata da 10,3 milioni di parlanti totali ed è la lingua serbo-croata più parlata, seguita subito dopo dal croato ... Altre Definizioni con serba; nativa; belgrado; Tenere da parte; Fanno terra bruciata dei prati; Nativa della città di Caltanissetta; Una nativa di Damasco; Si parla a Belgrado; Le native di Belgrado;

La risposta a Una nativa di Belgrado

SERBA

S

E

R

B

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Una nativa di Belgrado' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.