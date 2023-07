Circola a Novi Sad - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circola a Novi Sad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DINARO

Significato/Curiosita : Circola a novi sad

Individuale (come seconda riserva) alle olimpiadi degli scacchi del 1990 di novi sad, è arrivato secondo al campionato italiano di chianciano terme e vince... Antica. dinaro algerino dinaro del bahrain dirham degli emirati arabi uniti dinaro iracheno dinaro giordano dinaro kuwaitiano dinaro libico dinaro macedone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

