Circola in Egitto nei cruciverba: la soluzione è Lira

Home / Soluzioni Cruciverba / Circola in Egitto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Circola in Egitto' è 'Lira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIRA

Curiosità e Significato di Lira

Vuoi sapere di più su Lira? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lira.

Perché la soluzione è Lira? La parola lira rappresenta la moneta ufficiale dell'Egitto, usata prima dell'introduzione della nuova valuta. Il termine deriva da antiche unità di misura italiane e ha radici storiche profonde. Quando si dice Circola in Egitto, si fa riferimento alla moneta che, in passato, era comunemente usata nel paese. La lira è un simbolo di tradizione e identità economica locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quella turca circola ad AnkaraMoneta sonanteSi spende a DamascoIn Italia e in EgittoLa regina d Egitto sposa di Amenofi IVCircola nel radiatore dell auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lira

Se "Circola in Egitto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T S E S S L O P I U R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PULSOSSIMETRO" PULSOSSIMETRO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.