Duro comne la tibia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duro comne la tibia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSSEO

Significato/Curiosita : Duro comne la tibia

Disambiguazione – se stai cercando l'alimento, vedi midollo osseo (alimento). questa voce o sezione sugli argomenti biologia e medicina non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Duro comne la tibia : duro; comne; tibia; Il Medio durò un millennio; Non sa usarla il duro ; Piccolo e duro salame; duro come un colletto; Legno duro e senza nodi; Quelli mediali o interni si trovano sopra la tibia ; Duro come la tibia ; Sta tra femore e tibia ; Osso della gamba parallelo alla tibia ; Si trova all estremità inferiore di tibia e perone;

Cerca altre Definizioni