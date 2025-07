Comune del Foggiano nei cruciverba: la soluzione è San Severo

Comune del Foggiano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comune del Foggiano' è 'San Severo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAN SEVERO

Curiosità e Significato di San Severo

Approfondisci la parola di 9 lettere San Severo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è San Severo? Comune del Foggiano si riferisce a uno dei tanti municipi situati nella provincia di Foggia, in Puglia. È un termine che indica le amministrazioni locali che gestiscono il territorio e i servizi per i cittadini. Tra questi, San Severo si distingue come uno dei più importanti centri del territorio, ricco di storia e tradizioni. Insomma, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale.

Come si scrive la soluzione San Severo

Stai cercando la risposta alla definizione "Comune del Foggiano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

N Napoli

S Savona

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

O Otranto

