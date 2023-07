Portare in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALZARE

Significato/Curiosita : Portare in alto

Il trentino-alto adige/südtirol (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto... Non alzare il ponte, abbassa il fiume, su imdb, imdb.com. (en) non alzare il ponte, abbassa il fiume, su allmovie, all media network. (en) non alzare il... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

