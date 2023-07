Un vocabolo come ossesso o radar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vocabolo come ossesso o radar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PALINDROMO

Significato/Curiosità : Un vocabolo come ossesso o radar

Un palindromo è un termine che può essere letto allo stesso modo in avanti e all'indietro. Questa caratteristica rende il palindromo un elemento affascinante nel campo della linguistica. Un esempio classico è la parola "radar", che si legge nello stesso modo sia da sinistra a destra che da destra a sinistra. Allo stesso modo, "ossesso" è un altro esempio di palindromo, che mantiene la sua forma indipendentemente dalla direzione di lettura. Questi termini palindromici suscitano spesso interesse e divertimento per la loro simmetria e peculiarità.

