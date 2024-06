Il vocabolo il cui suono imita la cosa che significa

: e alcuni versi di animali diventati parole, come il bau bau del cane, il miao o mao del gatto, il pio pio del pulcino. Ne sono esempi gracchiare, strisciare, bisbiglio, rimbombo, ecc. L'onomatopea (talvolta anche onomatopeia) è una figura retorica che riproduce, attraverso i suoni linguistici di una determinata lingua, il rumore o il suono associato a un oggetto o a un soggetto a cui si vuole fare riferimento, mediante un procedimento iconico tipico del fonosimbolismo.

Italiano: Aggettivo: onomatopeico m . . (linguistica) riconducibile ad un'onomatopea, o che costituisce un'onomatopea. Sillabazione: o | no | ma | to | pèi | co. Pronuncia: IPA: /onomato'piko/ . Etimologia / Derivazione: derivato di onomatopea,dal latino tardo onomatopoeia che deriva dal greco µatpa formato da µa -at cioè "nome"» e p ossia "fare" . Sinonimi: (linguistica) fonosimbolico, imitativo.