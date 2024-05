La Soluzione ♚ La fine d un vocabolo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DESINENZA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DESINENZA

Significato della soluzione per: La fine d un vocabolo Il termine desinenza (dal latino desinere, "terminare") è usato fin dal XVI secolo per indicare in diversi contesti linguistici la parte finale di una parola. Il significato tradizionale del termine si è assestato nell'identificare quella porzione della parola che risulta variabile nella flessione e che generalmente coincide con la sua parte finale. In una definizione lessicologica più moderna e formale, ma ancora ambigua, il termine indica un particolare morfema grammaticale precisabile solamente nel contesto della lingua di riferimento.

