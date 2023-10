Una frase bifronte - Cruciverba

Ilpuò essere praticato con le frasi, senza tenere conto dei segni di interpunzione. si parla allora dio disecondo...

Il palindromo (dal greco antico p, pálin, "di nuovo" e dóµ, drómos, "percorso", col significato "che può essere percorso in entrambi i sensi") è una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata. Per esempio, in italiano: "Ai lati d'Italia", oppure "Angolo bar a Bologna". Il concetto è principalmente riferito a parole, frasi e numeri. Secondo una leggenda l'inventore e il primo virtuoso del genere sarebbe stato il poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d'Egitto nel III secolo.