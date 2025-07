Un tipo di pavimentazione in legno fra nei cruciverba: la soluzione è Parquet

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tipo di pavimentazione in legno fra' è 'Parquet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARQUET

Curiosità e Significato di Parquet

Approfondisci la parola di 7 lettere Parquet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Parquet? Il parquet è un tipo di pavimentazione realizzata con assi di legno posate in modo accurato e decorativo, creando superfici eleganti e calde. Perfetto per living, camere da letto o ambienti raffinati, dona comfort e stile naturale agli spazi abitativi. La sua versatilità e durabilità lo rendono una scelta sempre di tendenza per chi desidera un ambiente accogliente e di classe.

Come si scrive la soluzione Parquet

La definizione "Un tipo di pavimentazione in legno fra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

Q Quarto

U Udine

E Empoli

T Torino

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.