La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una pavimentazione stradale' è 'Macadam' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACADAM

Vuoi sapere di più su Macadam? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Macadam.

Perché la soluzione è Macadam? La pavimentazione stradale chiamata macadam si riferisce a un metodo di costruzione delle strade inventato nel XIX secolo da John Loudon McAdam. Consisteva nell'uso di strati di pietre frantumate compatte, creando una superficie resistente e drenante. Questa tecnica ha rivoluzionato la creazione di strade durature e affidabili, contribuendo allo sviluppo dei trasporti moderni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di pavimentazioneUna pavimentazione stradale tutta sassiUn tipo di pavimentazione stradaleTipo di pavimentazione stradale

La definizione "Una pavimentazione stradale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A O C C C S

Mostra soluzione