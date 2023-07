Lo sconforto di chi è deluso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sconforto di chi è deluso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AMAREZZA

Significato/Curiosità : Lo sconforto di chi è deluso

Lo sconforto di chi è deluso o amarezza è un'emozione profonda e dolorosa che può pervadere l'animo di una persona quando le sue aspettative vengono disattese o quando esperienze negative e frustrazioni si accumulano. È una sensazione che può manifestarsi in vari modi, come una sensazione di tristezza, di vuoto interiore o di impotenza. La delusione e l'amarezza possono sorgere da diverse situazioni, come una relazione che si è rivelata deludente, un obiettivo che non è stato raggiunto o un tradimento subito. Queste emozioni possono influenzare negativamente l'autostima, la fiducia e la prospettiva sul futuro, creando un senso di smarrimento e di disillusione. Tuttavia, è importante ricordare che queste emozioni sono parte integrante della condizione umana e che, nonostante la loro intensità, possono essere superate attraverso la resilienza, la riflessione e il sostegno delle persone care.

Altre risposte alla domanda : Lo sconforto di chi è deluso : sconforto; deluso; Con me... esprime sconforto ; Unito a me esprime sconforto ; Preso dallo sconforto ; Come la bocca di chi è ri masto deluso ; deluso , amareggiato; Nel pugno del deluso ; Al deluso cresce d un palmo; Sono nel sacco del deluso ;

Cerca altre Definizioni