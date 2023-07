Reggeva il timone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reggeva il timone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NOCCHIERO

Significato/Curiosità : Reggeva il timone

Il nocchiero, o timoniere, è colui che regge il timone di una nave. La sua figura è di grande importanza per la navigazione sicura e precisa. Il nocchiero è responsabile della direzione e del controllo del timone, che influisce sulla rotta e sulla stabilità della nave. Con la sua conoscenza delle correnti, del vento e delle caratteristiche del mare, il nocchiero prende decisioni chiave per mantenere il corso desiderato e affrontare eventuali ostacoli. La sua abilità nel manovrare il timone è fondamentale per la sicurezza dell'equipaggio e del carico a bordo. Il nocchiero rappresenta una figura di grande autorità e competenza, in grado di guidare la nave attraverso le acque più impegnative e incerte.

