Ci va la barca senza timone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci va la barca senza timone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DERIVA

Significato/Curiosita : Ci va la barca senza timone

12. timone, strumento attraverso il quale si fa accostare la barca a destra o a sinistra. 13. deriva, protuberanza fissa o mobile, posta sotto la chiglia... Termine deriva definisce lo scostamento (con qualunque angolo) di un corpo in movimento rispetto alla traiettoria prefissata. usi del termine: deriva – in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

