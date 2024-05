La Soluzione ♚ Si segue con il timone La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROTTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si segue con il timone. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Si segue con il timone: - hakuna matata (2004), timon e pumbaa sono protagonisti: il film, infatti, segue le avventure che precedono, e in parte si sovrappongono, agli avvenimenti... Rotta – strumento musicale medievale Rotta – comune tedesco della Sassonia-Anhalt Rotta aerea – termine generico per indicare una rotta ATS o più specificamente un'aerovia Rotta navale – termine generico per indicare il percorso di una nave o di un aeroplano Rotta (rottura) – apertura prodottasi negli argini di un corso d'acqua per svariati motivi (fase di piena, cedimento di parte di un argine, ecc) Rotta (battaglia) – fase di dispersione disordinata di un fronte militare da parte di uno dei bellingeranti a seguito di grave sconfitta in battaglia

Altre Definizioni con rotta; segue; timone;