Ruota vorticosamente vicino al timone

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ruota vorticosamente vicino al timone' è 'Elica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ruota vorticosamente vicino al timone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ruota vorticosamente vicino al timone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Elica? L'elica è un dispositivo rotante che si trova spesso sulle navi e sugli aeroplani, collegato al motore e responsabile della propulsione. La sua funzione principale è quella di spingere l'acqua o l'aria, generando forza sufficiente a muovere l'imbarcazione o l'aereo in avanti. Quando l'elica ruota vorticosamente vicino al timone, crea un movimento continuo che permette di controllare la direzione. La sua forma e il suo funzionamento sono fondamentali per la navigazione e il volo.

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Ruota vorticosamente vicino al timone nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ruota vorticosamente vicino al timone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ruota vorticosamente vicino al timone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elica:

E Empoli L Livorno I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ruota vorticosamente vicino al timone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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