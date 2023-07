Si posa sui prati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si posa sui prati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRINA

Significato/Curiosità : Si posa sui prati

Nelle fresche e serene mattine, quando l'aria è cristallina e il sole appena sorge all'orizzonte, si può osservare una meravigliosa scena: una leggera brina che si posa dolcemente sui prati. Questo sottile strato di ghiaccio, formato dalle minuscole gocce d'acqua condensate durante la notte, conferisce un'atmosfera magica e incantata alla natura circostante. Ogni filo d'erba e ogni foglia si rivestono di una patina argentata, brillando sotto i raggi del sole. I prati diventano un'opera d'arte, come se fossero stati dipinti da una mano invisibile. La brina trasforma il paesaggio in un luogo di poesia, catturando lo sguardo e l'immaginazione di chiunque si avventuri in questo spettacolare scenario.

Altre risposte alla domanda : Si posa sui prati : posa; prati; La coda della sposa ; Una lega per posa te; È al seguito della sposa ; Tranquille posa te; Il chiodino su cui si posa la pallina da golf; La prati cano atleti in costume da bagno; Vantaggio prati co; Devono essere sempre convalidate dalla prati ca; Si prati ca nelle palestre; Il materassino per prati care il judo;

Cerca altre Definizioni